Beverino sfida la vicecapolista | la sfida che accende la Promozione

Beverino affronta la vicecapolista Sammargheritese per una partita decisiva in Promozione ligure. La causa è la corsa ai punti per migliorare la posizione in classifica e mantenere le ambizioni di salvezza. La squadra locale si prepara con determinazione, puntando su un gioco compatto e tattico. I tifosi si radunano allo stadio per sostenere la squadra in questa sfida importante, che si gioca domenica alle 15.

Sommario. L’Intercomunale Beverino sfida la Sammargheritese in un incontro di Promozione ligure, domenica 22 febbraio alle ore 15. Dopo la vittoria contro il Follo, la squadra arriva alla partita con entusiasmo, ma con una missione difficile davanti. — Il campo di gioco è pronto per una sfida che promette emozioni. L’Intercomunale Beverino, reduce da una vittoria convincente contro il Follo, si appresta a sfidare la Sammargheritese, vicecapolista del Girone B di Promozione ligure. L’incontro, in programma domenica 22 febbraio alle ore 15, sarà arbitrato da Martino di Savona. La partita si preannuncia come una missione ardua per Beverino, ma l’1-0 inflitto al Follo, con un gol decisivo di Benmoumen, ha caricato la squadra di fiducia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

