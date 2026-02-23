Bernardeschi fa sorridere Bologna La Fiorentina vede per la prima volta la salvezza grazie a Kean

Federico Bernardeschi ha segnato un rigore decisivo al Dall'Ara, portando Bologna alla vittoria contro l'Udinese. La causa è stata un fallo su un attaccante avversario, valutato dal VAR. Con questa rete, il Bologna si allontana dalla zona retrocessione e respira fiducia. Kean aveva già portato la Fiorentina a un risultato importante nel derby, e ora anche Bernardeschi contribuisce a cambiare le sorti del campionato. La partita si conclude con il risultato di 1-0.

Moise Kean decisivo per la vittoria della Fiorentina nel derby salvezza con il Pisa. Federico Bernardeschi lo imita al Dall'Ara segnando il gol partita su rigore concesso dal VAR sull'Udinese. Dopo l'Inter, anche il Bologna è atteso in Norvegia per l'andata dei playoff di Europa League, dove incontrerà il Brann. Superato un mese complicato, i rossoblù sono tornati a sorridere: i ragazzi di Italiano, in campionato, hanno ritrovato i 3 punti e il gol.