Berlino contro Parigi ‘offerta di dialogo con Mosca è segnale sbagliato’

Berlino ha criticato l'offerta di dialogo con Mosca, ritenendola un segnale sbagliato. La causa risiede nella convinzione che insistere con incontri frequenti possa dare l'impressione di ottenere concessioni più grandi. Un portavoce tedesco ha spiegato che, nonostante la disponibilità al confronto, bisogna essere cauti per evitare fraintendimenti. La posizione della Germania si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie diplomatiche da adottare in questa fase.

“La nostra disponibilità al dialogo c’è sempre. Tuttavia, troppe offerte di colloquio alla Russia rischiano di creare l’impressione che, con maggiore ostinazione, si possano ottenere sempre più concessioni. E questo sarebbe l’approccio sbagliato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, al suo arrivo alla riunione dei ministri degli Esteri europei, rispondendo a una domanda sulle richieste di Parigi di aprire un dialogo con Mosca. “La nostra strategia è del tutto chiara. Vogliamo contribuire a un’intesa. Ma finora è fallita per la totale mancanza di volontà della Russia di condurre colloqui seri”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

