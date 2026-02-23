Berlinale 76 | diario dalla seconda settimana tra utopie fantasmi e grandi ritorni

La Berlinale 76, con la sua seconda settimana, ha portato alla luce un mix di film innovativi e ritorni attesi, attrarre un pubblico sempre più vario. La causa di questa evoluzione risiede nella scelta di presenterà opere che spaziano dall’horror sociale alle animazioni d’autore, coinvolgendo registi di spicco e produzioni indipendenti. Tra le proiezioni, alcune si distinguono per atmosfere intense e tematiche attuali. La rassegna si prepara a sorprendere ancora con nuove anteprime e incontri.

La seconda settimana della Berlinale 76 ha alzato ulteriormente il livello del confronto. Se nei primi giorni avevamo assistito a film divisivi e dichiaratamente politici (leggi qui la prima parte del nostro diario), ora il festival entra in una fase più stratificata: grandi nomi, produzioni indipendenti che sembrano classici hollywoodiani, horror sociali, animazione d’autore e drammi legali destinati a far parlare anche fuori da Berlino. Ecco la seconda parte del nostro diario dei film visti alla 76esima edizione della Berlinale. Indice. At the Sea – Kornél Mundruczó con Amy Adams alla Berlinale 76. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

