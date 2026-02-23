Benevento ricorda la sua storia | debutta lo spettacolo Medaglia d’Oro

Benevento ha rivissuto un momento storico con lo spettacolo “Medaglia d’Oro”, nato per ricordare un episodio tragico che ha segnato profondamente la città. La Solot Compagnia Stabile ha portato in scena una forte rappresentazione teatrale, dopo aver riscosso successo tra gli studenti durante una rassegna scolastica. La messa in scena ha coinvolto il pubblico con scene che ricostruiscono le emozioni e le conseguenze di quegli eventi dolorosi. La rappresentazione ha attirato numerosi spettatori locali.