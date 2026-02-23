Benevento ricorda la sua storia | debutta lo spettacolo Medaglia d’Oro
Benevento ha rivissuto un momento storico con lo spettacolo “Medaglia d’Oro”, nato per ricordare un episodio tragico che ha segnato profondamente la città. La Solot Compagnia Stabile ha portato in scena una forte rappresentazione teatrale, dopo aver riscosso successo tra gli studenti durante una rassegna scolastica. La messa in scena ha coinvolto il pubblico con scene che ricostruiscono le emozioni e le conseguenze di quegli eventi dolorosi. La rappresentazione ha attirato numerosi spettatori locali.
Tempo di lettura: 2 minuti La Solot Compagnia Stabile di Benevento è orgogliosa di portare in scena, dopo il successo raggiunto nell’ambito della rassegna dedicata alle scuole, lo spettacolo “Medaglia d’Oro”, una ricostruzione teatrale dei tragici eventi che tanto segnarono i corpi, le coscienze, gli affetti dei beneventani. Testo di Michelangelo Fetto, regia di Antonio Intorcia, rielaborazione video di Luigi Furno per.furiaLAB, con Michelangelo Fetto e Antonio Intorcia, “Medaglia d’Oro” debutterà il 27 febbraio alle 20.30 al Teatro Mulino Pacifico, in via Appio Claudio, Benevento. 15 giugno 1967 il presidente della repubblica Giuseppe Saragat consegna al sindaco della città di Benevento Pasquale Meomartini una medaglia d’oro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
