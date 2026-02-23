Benevento altra remuntada | giallorossi vietati ai deboli di cuore

Benevento ha vissuto un’altra rimonta, questa volta contro Altamura, a causa di una prestazione intensa dei giallorossi. Dopo aver subito un gol nel primo tempo, la squadra ha reagito con determinazione e ha ribaltato il risultato nel secondo tempo. Un tifoso ha commentato sui social con ironia, dicendo che l’obiettivo di arrivare alla fine del campionato sembra sempre più difficile. La partita si è conclusa con un risultato sorprendente.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la nuova remuntada ad Altamura, la quinta della stagione, un tifoso giallorosso ha scritto in maniera ironica sui social: “Di questo passo non ci arrivo alla fine del campionato”. Eh sì, il Benevento è una squadra vietata ai deboli di cuore perché le sue partite sono un tourbillon di emozioni difficili da gestire. Il copione, a lieto fine anche in Puglia, é più o meno di recente molto spesso lo stesso con la Strega che parte a razzo, spreca in zona gol e va in svantaggio al primo tiro degli avversari. Roba che manderebbe al tappeto quasi tutte le squadre, tranne la truppa di Floro Flores che da un cazzotto in pieno volto paradossalmente trae energie preziose per ribaltare le partite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

I giallorossi visti dall’allenatore Manoni. "Recanatese, vietati passi falsi. A San Marino quasi una finale»La Recanatese si prepara alla sfida con il San Marino come se fosse una finale.

Vigilie di Natale e Capodanno: a Benevento vietati botti, stop a bevande in vetro e in lattinaDurante le festività di Natale e Capodanno, il Comune di Benevento ha adottato un’ordinanza che vieta la vendita e la somministrazione di bevande in recipienti di vetro e lattine.

