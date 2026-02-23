belluno sconfitto in sardegna terni pareggia a reggio calabria nel campionato di serie a3

Belluno ha subito una sconfitta in Sardegna a causa di una prestazione sottotono, mentre Terni ha pareggiato a Reggio Calabria, lasciando aperte alcune possibilità in classifica. Le partite di questo fine settimana hanno modificato gli equilibri nei due gironi, con risultati che influenzeranno le prossime sfide. La lotta per le prime posizioni si fa ancora più serrata, e i tifosi attendono nuovi sviluppi.

Questo fine settimana ha offerto un quadro completo delle sfide della Serie A3, con partite decisive nei due gironi che hanno rimesso in discussione posizioni di vertice, piani di medio-tabellone e ritmi di rincorsa delle squadre in lotta per la classifica. Di seguito sono ripresi i risultati chiave, con attenzione agli ingressi in campo delle forze in campo e agli esiti che hanno inciso sugli allori locali e sulle dinamiche di gruppo. In una sfida dalle due facce, cisterna volley cede al tie-break contro cucine lube civitanova, trainata dai 34 punti di. Nel clima della Serie A3, un interprete chiave dell’ErmGroup Altotevere ha celebrato una tappa significativa del. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Reggio Calabria, scommessa argentina per la Dierre Basketball: Lucas Gallardo nel rush finale del campionato di Serie C.Reggio Calabria e la Dierre Basketball puntano su Lucas Gallardo per affrontare le ultime sfide del campionato di Serie C.

Domotek Reggio Calabria: Decima vittoria consecutiva in Serie A3? Sfida cruciale a Napoli per il primato e la fuga.La Domotek Reggio Calabria ha conquistato la decima vittoria consecutiva in Serie A3, spinta dalla voglia di mantenere il primato e allontanarsi dalle inseguitrici.

