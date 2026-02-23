Bellini |  disarticolata un’attività di spaccio ad opera di una coppia Tratti in arresto dalla Polizia di Stato

Bellini, un'operazione di polizia ha portato alla disarticolazione di un’attività di spaccio gestita da una coppia nel quartiere. Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato oltre 1,5 kg di marijuana e 360 grammi di hashish, nascosti in un appartamento. La coppia è stata fermata mentre tentava di consegnare la droga a un acquirente. Le autorità continuano a intensificare i controlli per fermare le reti di traffico di sostanze illegali.

Spaccio a Napoli: arrestati un uomo e una donna con oltre 1,5 kg di marijuana e 360 g di hashish.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio e a contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti. Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne ed una 49enne, entrambi napoletani, il primo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti dei Commissariati Dante e Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno esperito un servizio di osservazione nei confronti di due soggetti fermi nei pressi di un’attività commerciale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

