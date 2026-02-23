Karin Kildow ha pubblicato un video che invita a cancellare le app di incontri e a recarsi subito in un pronto soccorso italiano, provocando numerose reazioni online. La causa di questa scelta è l’incidente di Lindsey Vonn, che si è fratturata durante una discesa libera ai Giochi olimpici. Il messaggio ha attirato l’attenzione su quanto siano veloci e affidabili i servizi sanitari italiani, spingendo molti a riflettere sulla qualità delle cure locali. La vicenda continua a suscitare discussioni sui social.

(Adnkronos) – "Cancella le tue App di incontri e vai subito in un pronto soccorso italiano". E' diventato virale e continua a far discutere il 'video-spot' pubblicato sui social da Karin Kildow, sorella della sciatrice americana Lindsey Vonn operata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo una frattura riportata cadendo in discesa libera ai Giochi di. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

“Sto tornando alla vita”: Lindsey Vonn ringrazia anche i medici italianiLindsey Vonn ha ringraziato i medici italiani per averla aiutata a tornare alla vita dopo aver subito una frattura alla tibia.

L’ospedale di Treviso sgrida Lindsey Vonn e la sorella: «I video sui medici italiani sex symbol? Messaggio sbagliato e superficiale»L’ospedale di Treviso ha criticato Lindsey Vonn e sua sorella per un video pubblicato sui social.

Argomenti discussi: Belli e (soprattutto) bravi, i medici italiani e i complimenti da casa Vonn; Lindsey Vonn, il primario che l'ha curata: Quei video non poteva farli. Si è scusata. Noi trattiamo i pazienti tutti allo stesso modo; La sorella di Lindsey Vonn posta video per esaltare la bellezza dei medici italiani (senza consenso). La replica: Grazie, ma siamo anche bravi e i nostri ospedali sono gratuiti

Belli e (soprattutto) bravi, i medici italiani e i complimenti da casa VonnCancella le tue App di incontri e vai subito in un pronto soccorso italiano. E' diventato virale e continua a far discutere il 'video-spot' pubblicato sui social da Karin Kildow, sorella della sciat ... adnkronos.com

