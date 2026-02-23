Belén Rodriguez e il segreto hi-tech per splendere a Sanremo 2026

Belén Rodriguez ha scelto una maschera led intelligente per migliorare la pelle prima di Sanremo 2026. La showgirl si è affidata a questa tecnologia per ottenere un viso più luminoso e giovane, utilizzandola regolarmente nel suo trattamento di bellezza. La maschera, che avvolge viso e collo, si collega a un’app per regolare intensità e durata. La scelta di Belén dimostra quanto siano popolari gli strumenti hi-tech nel mondo della bellezza.

Belén Rodríguez si confessa: il segreto dietro la sua assenzaBelén Rodríguez ha deciso di parlare e ha spiegato perché è sparita dai riflettori.

