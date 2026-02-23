bebee compie due anni di successi

BeBeep compie due anni di attività grazie alla crescente fiducia dei clienti e alle vendite di auto usate di alta qualità. La causa di questo traguardo risiede nel continuo impegno dell’azienda nel migliorare il servizio e offrire promozioni innovative. Per festeggiare, il brand introduce il Golden Ticket BeBeep, un’iniziativa che permette agli acquirenti di scoprire premi speciali durante il processo di acquisto. La novità mira a rendere ogni vendita un momento speciale.

In occasione del suo secondo compleanno, BeBeep, il brand di Autotorino dedicato alle vetture usate, presenta Golden Ticket BeBeep, un'iniziativa pensata per trasformare l'acquisto dell'auto in un'esperienza sorprendente e memorabile, un momento unico. Il concorso si ispira al tema della fortuna e della scoperta: tutti i clienti che acquisteranno un veicolo usato (auto, moto o veicolo commerciale) fino al 15 marzo 2026 riceveranno una tavoletta di cioccolato, all'interno della quale potrebbe nascondersi uno dei fortunati Golden Ticket. Ciascuno di questi biglietti vincenti darà accesso a premi esperienziali esclusivi, tra cui soggiorni e weekend per due persone, ingressi alla SPA e altre proposte realizzate in collaborazione con La Fiorida Agri Relais, eccellenza valtellinese dell'ospitalità e del benessere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

