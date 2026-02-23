Beauty in Action il gran finale dei Giochi olimpici all' Arena di Verona | spettacolo per la chiusura di Milano Cortina 2026

La cerimonia di chiusura tra musica, opera e orgoglio azzurro: «Ben fatto Italia», il saluto di Malagò. Coventry (Cio): «Grazie Italia per questi giochi magici» I bracieri olimpici di Milano e Cortina si sono spenti domenica 22 febbraio, in contemporanea con le luci dell’anfiteatro romano che ha ospitato l’atto conclusivo dei Giochi. All’Arena di Verona è calato il sipario sulle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 con una cerimonia solenne e spettacolare, intitolata “Beauty in Action”, pensata non come un addio ma come un passaggio simbolico verso i Giochi paralimpici che si apriranno il 6 marzo nello stesso scenario. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Milano Cortina 2026, il gran finale all’Arena di Verona: da Bolle ad Achille Lauro, tutto sulla cerimonia di chiusuraLa cerimonia di chiusura dei Giochi di Milano Cortina 2026 si svolge questa sera all’Arena di Verona.

Danza italiana all’Arena di Verona: Aterballetto sigilla le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con “Beauty in Action”L’Aterballetto ha portato la danza italiana all’Arena di Verona per celebrare la fine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che si sono concluse con uno spettacolo di grande impatto.

