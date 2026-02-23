Beautiful anticipazioni americane | nuovi malori per Eric Forrester

Eric Forrester ha avuto nuovi malori, secondo le anticipazioni di Beautiful, a causa delle complicazioni legate alle sue condizioni di salute. La famiglia si preoccupa per l’aggravarsi dei sintomi, mentre i medici cercano di capire come intervenire. Le prossime puntate mostreranno i tentativi di salvare il patriarca e l’ansia crescente tra i suoi cari. La storia si concentra sulle reazioni e le decisioni di chi gli sta accanto.

Tornerà l’incubo per la salute di Eric Forrester nelle prossime puntate di Beautiful. Stando a quanto riporiano gli spoiler americani infatti, il capostipite di casa Forrester accuserà nuovi malori, che faranno tremare i suoi familiari. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni americane Beautiful: Ridge allontana Eric dall’azienda. Il recente malore di Eric Forrester spingerà Ridge a imporgli un veto nell’azienda. Temendo che la mole di lavoro possa causare nel genitore una ricaduta, e ansioso di poter dimostrare a tutti il suo valore come stilista senza l’ombra del genitore, Ridge allontanerà Eric dall’azienda di famiglia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

