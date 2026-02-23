Beautiful anticipazioni americane | nuovi malori per Eric Forrester

Eric Forrester ha avuto nuovi malori, secondo le anticipazioni di Beautiful, a causa delle complicazioni legate alle sue condizioni di salute. La famiglia si preoccupa per l’aggravarsi dei sintomi, mentre i medici cercano di capire come intervenire. Le prossime puntate mostreranno i tentativi di salvare il patriarca e l’ansia crescente tra i suoi cari. La storia si concentra sulle reazioni e le decisioni di chi gli sta accanto.

Tornerà l'incubo per la salute di Eric Forrester nelle prossime puntate di Beautiful. Stando a quanto riporiano gli spoiler americani infatti, il capostipite di casa Forrester accuserà nuovi malori, che faranno tremare i suoi familiari. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni americane Beautiful: Ridge allontana Eric dall'azienda. Il recente malore di Eric Forrester spingerà Ridge a imporgli un veto nell'azienda. Temendo che la mole di lavoro possa causare nel genitore una ricaduta, e ansioso di poter dimostrare a tutti il suo valore come stilista senza l'ombra del genitore, Ridge allontanerà Eric dall'azienda di famiglia. «Prendo le mie decisioni. Sono vecchio, ma non sono invisibile». Queste parole di Eric Forrester hanno lasciato tutti senza parole, a partire da Ridge. Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, la tensione tra padre e figlio è arrivata al limite. Eric, stanco