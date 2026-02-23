Battocletti sei volte regina del cross | Selinunte incorona la leggenda trentina

Nadia Battocletti ha conquistato il suo sesto titolo italiano nel cross a Selinunte, grazie a una gara intensa e piena di sorprese. La vittoria nasce dalla sua determinazione e dalla preparazione accurata, che le hanno permesso di superare gli avversari in una corsa combattuta tra le antiche rovine. La campionessa trentina dimostra ancora una volta la sua superiorità sulla scena nazionale. La sua performance entra di diritto tra le più impressionanti di questa stagione.

Nel parco archeologico di Selinunte Nadia Battocletti ha vinto il sesto titolo italiano consecutivo nel cross. Una frase che, a forza di essere ripetuta negli anni, rischia quasi di sembrare normale. E invece normale non lo è affatto. È storia, è continuità, è grande atletica. La 25enne trentina, autentico simbolo dell’atletica azzurra, continua a scrivere pagine prestigiose del proprio percorso sportivo: sei titoli italiani assoluti di corsa campestre, tanti quanti i titoli europei conquistati negli ultimi sette anni. Numeri che raccontano una supremazia limpida, confermata ancora una volta su uno dei palcoscenici più affascinanti che si possano immaginare. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Selinunte incorona la sua Regina: sesto titolo italiano per Nadia Battocletti

Festa del Cross a Selinunte su Atletica Italiana TV: Battocletti è ancora regina, i gemelli Zoghlami firmano una doppietta storica

