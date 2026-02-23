Bastoni fischiato a Lecce | la rivincita dopo la polemica con la Juve

Alessandro Bastoni ha ricevuto fischi dal pubblico durante la partita contro il Lecce, a causa di tensioni accumulate nelle ultime settimane. I tifosi hanno contestato il difensore dell’Inter, visibilmente irritato, mentre cercava di mantenere la concentrazione in campo. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori presenti allo stadio, che hanno assistito a una serata di forti emozioni e proteste. Bastoni ha tentato di rispondere alle critiche con impegno in fase difensiva.

Alessandro Bastoni torna in campo tra i fischi del pubblico Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha vissuto una serata complicata durante la partita contro il Lecce. Il pubblico del Via del Mare ha espresso il proprio dissenso verso il giocatore, fischiandolo a ogni tocco di palla. La tensione è nata dalla simulazione di Bastoni durante il precedente incontro contro la Juventus, episodio che ha scatenato critiche e polemiche. Durante la partita contro la Juventus, Bastoni era caduto a terra dopo un minimo contatto con Kalulu, già ammonito. L’arbitro La Penna aveva mostrato il secondo giallo a Kalulu, che è stato espulso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bastoni a Lecce fischiato a ogni pallone toccato. Chivu prova a rassicurarlo: “Non ci pensare”Bastoni è stato fischiato a ogni suo tocco durante la partita, a causa di una simulazione che ha portato all’espulsione di Kalulu.

La Penna fermato dopo Inter Juve? La decisione di Rocchi dopo il disastro Bastoni-KaluluLa Penna è stato sospeso dopo il derby Inter-Juve, a causa delle decisioni discutibili durante la partita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bastoni paga ancora Inter-Juve: tutta Lecce lo fischia appena tocca palla; Bastoni sommerso dai fischi durante Lecce-Inter, Chivu lo carica così: Ale, ascoltami...; Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell'Inter resta incredula: cosa gli ha detto Chivu; Lecce-Inter, fischi per Bastoni a ogni tocco di palla: i tifosi giallorossi non perdonano.

Bastoni sommerso dai fischi a Lecce, la panchina dell’Inter resta incredula: cosa gli ha detto ChivuAlessandro Bastoni sommerso di fischi al Via del Mare durante Lecce-Inter dopo il caso simulazione contro la Juve ... fanpage.it

Bastoni fischiato a Lecce dopo l’episodio con Kalulu: la reazione del pubblicoAlessandro Bastoni è stato bersaglio di fischi a Lecce per la simulazione contro la Juventus; la vicenda ha avuto sviluppi disciplinari con squalifiche e inibizioni per i protagonisti ... notizie.it

Scene clamorose a Lecce, Bastoni fischiato di continuo! #sscnapoli #napoli #ForzaNapoliSempre @fanpiùattivi - facebook.com facebook

Bastoni ripetutamente fischiato, la panchina e' incredula sospettosa si guardano in faccia e chiedono il perche' di questo.Sono anni che non vengono ammoniti ,richiamati a tenere un atteggiamento sportivo ,la loro incredulita' e' pari alla loro ignoranza x.com