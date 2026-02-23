Bastianini | Il telaio è un passo avanti ma la top 5 resta un obiettivo lontano

Enea Bastianini ha evidenziato che il miglioramento del telaio ha portato a un progresso, anche se la top 5 rimane distante. Durante i test in Thailandia, il pilota ha analizzato le sensazioni sulla nuova KTM RC16, cercando di ottimizzare le prestazioni. La squadra ha concentrato gli sforzi sulla stabilità in curva e sulla gestione delle gomme. Le prove continuano mentre i tecnici valutano i prossimi passi.

© Mondosport24.com - Bastianini: "Il telaio è un passo avanti, ma la top 5 resta un obiettivo lontano

Nel contesto dei test pre-stagionali in thailandia, l’attenzione è rivolta a Enea Bastianini e all’evoluzione della KTM RC16, per capire se il lavoro degli ultimi mesi possa tradursi in un miglioramento tangibile di passo e controllo del mezzo. Le condizioni della pista hanno imposto una verifica severa, con esiti che mostrano sia segnali incoraggianti sia ambiti su cui intervenire, offrendo una lettura chiara sullo stato di sviluppo del progetto. Nel confronto con la precedente sessione, l’italiano ha chiuso in 18^ posizione, distanziato di oltre un secondo dal riferimento migliore. Il tentativo di diverse configurazioni non ha portato a un salto evidente di performance, e il feeling con la RC16 è risultato difficile da consolidare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Leggi anche: Stadio della Roma, consegnato il PFTE: passo avanti formale, ma il traguardo resta lontano Napoli, ancora una rimonta: passo avanti per la Champions League, ma lo scudetto è lontanoIl Napoli ha conquistato una vittoria importante contro la Roma, mantenendo vive le speranze di qualificarsi in Champions League. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: MotoGP | Bastianini: Lasciare Phillip Island è una perdita enorme; MotoGP | Test Buriram Day 2, Bastianini: Dobbiamo migliorare in diverse aree. MotoGP | Bastianini: Il nuovo telaio mi piace, ma non possiamo lottare per la top 5Dopo aver faticato parecchio nei test di Buriram, conclusi solo al 18° posto, il pilota della KTM ha trovato un piccolo miglioramento provando il nuovo telaio della RC16 proprio nell'ultimo run. Quest ... msn.com Moto Gp: a Misano trionfa Marc Marquez, Bagnaia è secondoMarc Marquez vince il Gran Premio di San Marino a Misano. Lo spagnolo del Ducati team Gresini ha preceduto il campione del mondo su Ducati ufficiale, Francesco Bagnaia. Sul podio anche Enea Bastianini ... rainews.it "In Thailandia è stata dura. Ci manca qualcosa, il nuovo telaio mi ha permesso di essere più veloce, ma la RC16 rimane una moto troppo fisica per i miei gusti" - facebook.com facebook