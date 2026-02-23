Il successo del Baskonia nella finale della Copa del Rey deriva dalla strategia efficace di coach Galbiati e dalla determinazione dei giocatori. La squadra ha dominato il match, portando a casa il trofeo dopo una partita intensa e combattuta. La vittoria ha sorpreso molti appassionati, che avevano messo in dubbio le possibilità dei baschi. La squadra ora guarda avanti, pronta a confrontarsi con i prossimi impegni ufficiali.

Una delle sfide più avvincenti della stagione ha visto il Baskonia trionfare davanti a un pubblico di oltre 15.000 spettatori nella cornice della Roig Arena di Valencia. La squadra basca ha conquistato una vittoria significativa, battendo il Real Madrid con un risultato di 100-89, portando a casa il trofeo più ambito della coppa nazionale. La vittoria del Baskonia rappresenta un risultato di grande rilievo per il basket spagnolo, sottolineando ancora una volta la qualità e l’efficacia delle metodologie adottate dalla scuola tecnica italiana nel panorama internazionale. La presenza di due allenatori italiani in finale evidenzia la solida reputazione della nostra formazione tecnica e la sua capacità di formare figure di alto livello nel contesto europeo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

