Basket - serie DR1 maschile Skywalkers al tappeto | terzo ko consecutivo
La squadra Skywalkers ha subito una sconfitta contro la Polisportiva Nicola Chimenti, che ha vinto con un punteggio di 75-54. La causa principale è stata la mancanza di incisività in difesa e una produzione offensiva insufficiente. I giocatori di Skywalkers hanno faticato a contenere gli avversari, che hanno dominato sotto canestro. La partita si è conclusa con un calo evidente delle energie mentali e fisiche dei biancoblu, che ora cercano di reagire alla terza sconfitta consecutiva.
Polisportiva Nicola Chimenti 75 SkyWalkers 54 POLISPORTIVA NICOLA CHIMENTI: Fulceri, Pino 4, Gamba 16, Gavazza 5, Salvadori 3, Palmieri 3, Bernardini 9, Lulli 11, Dell’Agnello 13, Massoli 8, Raffaelli 3. All.: Pini. SKYWALKERS: Gianni, Crippa, Cattani 16, Lombardi 4, Brugioni 9, Catelli, Candigliota 10, Petri 2, Benedetti, Rinaldi, Simonelli 5, Manfredini 8. All.: Nalin. Arbitri: Cabizza di Pisa e Galluccio di Colle Val d’Elsa. Note: parziali 27-13, 43-27, 64-45. LIVORNO - Terzo ko consecutivo per Skywalkers. Amaranto subito sotto nel primo quarto, nonostante Lombardi e Brugioni provino a smovere il tabellone, seguiti da altri: si chiude 27-13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket - Serie "DR1» maschile: trasferta a Livorno con la Polisportiva Chimenti. Skywalkers vuol tornare a vincere dopo due koLo Skywalkers Basket ha subito una sconfitta contro la Gioielleria Mancini Monsummano e cerca di riprendere la stagione.
Basket - Serie "DR1" maschile. Skywalkers, derby a CarraraQuesta sera alle 21, lo Skywalkers affronta il Carrara Legends in un derby di Serie
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Basket, Serie C, DR1 e Serie B: tre impegni pesanti per le squadre del Progetto Golfo; Basket - DR1 maschile Skywalkers-Frogs. Stasera gli amaranto in casa a caccia del bis; News: Basket, DR1: Battipaglia la spunta in volata nel derby provinciale con la Crazy Team Scafati; Basket - Serie DR1 maschile. La Libertas battuta in casa. Il team di Piochi resta a 32.
Basket - Serie DR1» maschile: trasferta a Livorno con la Polisportiva Chimenti. Skywalkers vuol tornare a vincere dopo due koDopo la sconfitta nel turno infrasettimanale sul parquet della Gioielleria Mancini Monsummano, lo Skywalkers ritorna di nuovo a giocare ... lanazione.it
Basket Dr: ieri sconfitte per Cistellum e Robur SaronnoSARONNO / CISLAGO - Serata di gare, per quanto concerne la pallacanestro, che non ha portato bene ieri alel formazioni locali. Passo falso in trasferta ... ilsaronno.it
Basket, serie B Naz.le (28^ giornata): Weekend nero per le squadre della provincia di Pistoia. GIRONE B Dany Quarrata-Fabriano 70-84. Il Dany non riesce più a vincere... Ieri sera la formazione di coach Tonfoni ha ceduto le armi al Ristopro Janus Fabriano ( - facebook.com facebook
Basket, serie C: Manerbio cade a Viadana, Ospitaletto domina Cernusco x.com