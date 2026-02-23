Basket - serie DR1 maschile Skywalkers al tappeto | terzo ko consecutivo

La squadra Skywalkers ha subito una sconfitta contro la Polisportiva Nicola Chimenti, che ha vinto con un punteggio di 75-54. La causa principale è stata la mancanza di incisività in difesa e una produzione offensiva insufficiente. I giocatori di Skywalkers hanno faticato a contenere gli avversari, che hanno dominato sotto canestro. La partita si è conclusa con un calo evidente delle energie mentali e fisiche dei biancoblu, che ora cercano di reagire alla terza sconfitta consecutiva.