Basket Serie B | La Dinamo regge l’urto e supera Messina 70-63

Il risultato tra Dinamo Brindisi e Messina è stato deciso da una difesa solida e un attacco efficace. La causa principale del successo dei padroni di casa è stata la capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti chiave. I giocatori di Brindisi hanno sfruttato il fattore campo, imponendo il ritmo e resistere alle riprese degli avversari. La gara ha mostrato come la determinazione possa fare la differenza in un incontro combattuto.

La squadra di coach Cristofaro conquista la decima vittoria casalinga, respingendo con carattere il tentativo di rimonta dei siciliani BRINDISI - La Dinamo Brindisi continua a costruire le proprie certezze tra le mura amiche e supera l'Ecojump Messina Basket School con il punteggio di 70-63 al termine di una gara ruvida, intensa e carica di contatti. Davanti a un PalaZumbo sempre più caldo e partecipe, i biancoazzurri conquistano la decima vittoria stagionale sul parquet di casa, respingendo con carattere il tentativo di rimonta dei siciliani e trovando nel finale i canestri decisivi per chiudere i conti.