Basket Coppa Italia | Milano trionfa ma Amedeo Della Valle dà spettacolo

Amedeo Della Valle ha regalato un pubblico emozionato durante la finale di Coppa Italia, mentre Milano ha vinto il trofeo grazie a una prestazione convincente. La partita si è giocata all’interno dell’Inalpi Arena di Torino, attirando molti tifosi appassionati. Della Valle ha segnato punti decisivi nel secondo tempo, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La sfida tra Milano e Tortona ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo quarto.

Si è conclusa ieri pomeriggio la Final Eight di Coppa Italia di basket e all’inalai Arena di Torino a trionfare è stata l’EA7 Emporio Armani Milano, che nella finale si è imposta contro una bellissima Derthona Tortona. I ragazzi di Peppe Poeta si sono imposti 85-77 e la finale è stata caratterizzata dalle prestazioni di campioni come Brooks, Guduric, Nebo, Hubb e Vital, mentre gli italiani hanno fatto, in buona parte, da spettatori. Ma durante tutte le Final Eight sono diversi gli ‘azzurri’ sugli scudi. Sopra tutti, sicuramente, c’è il solito Amedeo Della Valle. Il giocatore è stato uno dei trascinatori di Brescia fino alle semifinali e assieme a Massinburg ha spaventato Milano fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Finale Coppa Italia basket 2026: Milano trionfa su DerthonaL’Olimpia Milano si aggiudica la finale della Coppa Italia basket 2026, battendo Derthona con un punteggio di 85-77.

LIVE Brescia-Olimpia Milano 34-26, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: 12 punti di Della Valle, Germani a +8 dopo 10?Della Valle ha segnato 12 punti, contribuendo alla vittoria della Germani Brescia contro l’Olimpia Milano, che si trova ora a +8 dopo 10 minuti.

