basket b maschile tarros da incubo crolla ad arezzo

Il Basket Tarros ha subito una pesante sconfitta ad Arezzo, dove la squadra locale ha dominato il match fin dall'inizio. La causa principale è stata la difesa debole dei tarros, che ha concesso troppi punti agli avversari. Arezzo ha sfruttato le occasioni in attacco e ha allungato nel punteggio già nel primo quarto. Alla fine, il divario è diventato insormontabile, lasciando i tifosi dei tarros delusi. La prossima partita si avvicina e i giocatori cercano di reagire.