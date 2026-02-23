Basket B maschile Tarros da incubo crolla ad Arezzo
Il Basket Tarros ha subito una pesante sconfitta ad Arezzo, dove la squadra locale ha dominato il match fin dall'inizio. La causa principale è stata la difesa debole dei tarros, che ha concesso troppi punti agli avversari. Arezzo ha sfruttato le occasioni in attacco e ha allungato nel punteggio già nel primo quarto. Alla fine, il divario è diventato insormontabile, lasciando i tifosi dei tarros delusi. La prossima partita si avvicina e i giocatori cercano di reagire.
AREZZO 84 TARROS 60 (27-20, 46-38, 67-49) BASKET AREZZO: Pelucchini 18, Tersillo 11, Toia 10, Ghini, Marcantoni, Corradossi 14, Zanini 12, Lemmi 12, Damasco ne, Francesconi ne, Cazzanti 3, Vagnuzzi 4. All. Fioravanti. (TL:, T2: 2038, T3: 1129) TARROS SPEZIA: Lamperi 1, Pedroni 2, Puccioni ne, Kmetic 11, Ramirez, Tedoldi 1, pesenato 15, Deri 5, Petrushevski 16, Cellerini 9. All. Ricci. (TL: 2128, t2: 1545, T3: 319) Arbitri: Cavasin di Rosignano e Claudia Puliga di Perugia. AREZZO – Una squadra senza capo né coda, almeno dal 20° in poi. E sfiduciata con testa e gambe che restano negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Basket Tarros Spezia insegue il tris di vittorie: "Ad Arezzo sfida ostica, in campo con grinta"
Crolla una palazzina ad Arezzo: si teme la presenza di vittime
