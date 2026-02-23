Basket A1 OMEPS Battipaglia | primo hurrà casalingo dopo 357 giorni

La squadra OM.E.PS. Battipaglia ha vinto la sua prima partita in casa dopo 357 giorni di digiuno, a causa di una serie di sfide e infortuni. Al PalaZauli, le giocatrici hanno mostrato determinazione e impegno, conquistando una vittoria importante nella ventesima giornata del campionato di Serie A1 Femminile. La vittoria segna un passo avanti per il team, che cerca di risalire la classifica. La partita ha suscitato entusiasmo tra i tifosi presenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Al PalaZauli, nell'incontro valevole per la ventesima giornata (nona di ritorno) del campionato di Serie A1 Femminile, primo successo casalingo stagionale (il secondo complessivo) per la O.ME.P.S. Battipaglia che, grazie ad una prestazione molto consistente, supera nettamente la RMB Brixia Basket. Risultato finale: 85-66. Parte forte una Battipaglia che, dopo il canestro iniziale di Tagliamento, firma un 7-0 di parziale che la fa scattare in avanti in maniera decisa (7-2 al 2'). Una tripla di Tagliamento accorcia immediatamente (7-5), ma la O.ME.P.S. non si scompone e riprende immediatamente a macinare gioco, trascinata dalle giocate di Cupido e Fokke: le padrone di casa, all'8', sono già in fuga (+13, 22-9).