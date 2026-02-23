Basilicata | seminario chiave per i Comuni su PNRR e Legge 2026

Gerardo Larocca ha convocato un seminario importante per i Comuni della Basilicata, a causa della necessità di aggiornarsi sulle nuove norme del PNRR e sulla Legge 2026. Durante l’evento, i partecipanti hanno approfondito le procedure e le opportunità di finanziamento, coinvolgendo tecnici e amministratori locali. L’obiettivo è rafforzare le capacità operative dei Comuni e migliorare la gestione delle risorse pubbliche. La discussione si è concentrata sulle modalità di accesso ai fondi europei.