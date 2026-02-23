Basilicata | seminario chiave per i Comuni su PNRR e Legge 2026
Gerardo Larocca ha convocato un seminario importante per i Comuni della Basilicata, a causa della necessità di aggiornarsi sulle nuove norme del PNRR e sulla Legge 2026. Durante l’evento, i partecipanti hanno approfondito le procedure e le opportunità di finanziamento, coinvolgendo tecnici e amministratori locali. L’obiettivo è rafforzare le capacità operative dei Comuni e migliorare la gestione delle risorse pubbliche. La discussione si è concentrata sulle modalità di accesso ai fondi europei.
Anci Basilicata punta su competenza e formazione per i Comuni. Il presidente di Anci Basilicata, Gerardo Larocca, ha avviato un percorso ambizioso per trasformare l’associazione in un faro di competenza tecnica. Il seminario del 24 febbraio a Potenza, che si terrà nella Sala A del Consiglio Regionale a partire dalle 9:30, rappresenta il culmine di questo impegno, con un investimento logistico e finanziario significativo. Larocca è convinto che solo attraverso la formazione continua si possano affrontare le sfide finanziarie future, in particolare quelle legate agli avanzi vincolati e al PNRR. L’evento non è un semplice aggiornamento normativo, ma un tassello di una strategia più ampia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
