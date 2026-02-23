Base logistica dello spaccio | il questore chiude il bar

Il gestore di un bar di via Carboni a Monselice ha ricevuto una chiusura di 30 giorni da parte del questore di Padova, Marco Odorisio, dopo aver scoperto che l’attività era utilizzata come base logistica dello spaccio. La decisione è arrivata questa mattina, quando sono stati effettuati controlli che hanno portato alla chiusura temporanea del locale. La misura mira a contrastare il fenomeno del traffico di droga nella zona.

Il questore di Padova Marco Odorisio ha emesso un provvedimento di chiusura per giorni 30 nei confronti del gestore di un pubblico esercizio di via Carboni a Monselice, provvedimento eseguito nella mattinata odierna, 23 febbraio. Il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande, nonché della connessa autorizzazione per l'esercizio del commercio di vicinato del settore non alimentare, è il risultato di una mirata e articolata attività istruttoria effettuata dalla divisione Polizia Ammnistrativa e di Sicurezza della Questura sulla base di una segnalazione con proposta di chiusura inoltrata dai carabinieri della stazione di Monselice, che hanno consentito di delineare una situazione di grave e concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Troppi pregiudicati nel bar, il questore lo chiude per sette giorniIl questore di Caltagirone ha disposto la sospensione temporanea di sette giorni per un bar nel rione San Giacomo, a causa della presenza frequente di persone con precedenti penali.

Il Questore chiude due bar: "Ritrovi di pregiudicati. Anche risse e aggressioni"Il Questore di Ravenna ha deciso di chiudere temporaneamente due bar dopo aver identificato frequentatori con precedenti penali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Blitz all'alba in un appartamento del centro: droga e soldi nel quartier generale dello spaccio; Sedici panetti di hashish e cocaina nel covo stupefacente di due ventenni; Blitz a Ostia: arresti, armi e una fabbrica di munizioni nei Lotti; Ostia, colpo duro alla criminalità: maxi blitz dei Carabinieri tra piazza Gasparri e i Lotti.

Bar dello spaccio, il proprietario usava il suo locale come base logistica per vendere cocaina ed eroina. Confiscato insieme ad auto di lusso e una villaFAVARO VENETO - Usava il bar di sua proprietà per il traffico di droga, la polizia di stato ha confiscato ad un uomo il locale, in centro a Mestre, un villa con giardino privato a Favaro Veneto, ... ilgazzettino.it

Monza, in casa la base logistica per lo spaccio: droga nascosta anche nel cibo per i gatti. Due arrestiMonza, 24 agosto 2025 – La droga era nascosta anche nel cibo per gatti. Blitz antidroga della polizia, sequestrati 2 chili e mezzo di stupefacenti e 11mila euro in contanti. Due arresti e una persona ... ilgiorno.it

Il blitz - L’abitazione fungeva da “base logistica” x.com

Le aziende erano formalmente in Germania, ma di fatto operative in Italia e con la base logistica nel Bolognese - facebook.com facebook