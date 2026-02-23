Baroni esonerato dal Torino è ufficiale Ecco chi è il suo sostituto Il comunicato e tutti i dettagli

Il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dopo una serie di sconfitte nel campionato. La decisione è arrivata a causa delle prestazioni deludenti della squadra nelle ultime partite, che hanno portato a un calo della classifica. Il club ha annunciato ufficialmente il cambio in panchina e ha già individuato il sostituto. La scelta mira a rilanciare il morale del gruppo e migliorare i risultati nelle prossime settimane.

Il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni dopo gli ultimi risultati negativi dei granata. Ecco chi sarà il suo sostituto a partire dal prossimo match. La Juventus guarda con grandissima attenzione in casa dei rivali. Mentre l’ambiente bianconero resta massimamente concentrato sui propri obiettivi, la situazione in casa granata è letteralmente precipitata. L’avventura di Marco Baroni sulla panchina del Torino è terminata in modo ufficiale. La notizia, che circolava già da tempo nei vari ambienti sportivi e sulle pagine di quotidiani come la Gazzetta dello Sport, è stata confermata pochi istanti fa tramite un comunicato apparso sui portali ufficiali del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Torino, esonerato Baroni: il comunicato ufficialeTorino ha sollevato dall'incarico il tecnico dopo la sconfitta casalinga contro il Genoa, che ha segnato il fallimento della squadra in questa stagione.

D’Aversa Torino, ufficiale: è lui il nuovo allenatore dei granata dopo l’esonero di Baroni! Il comunicato e tutti i dettagliRoberto D’Aversa assume il ruolo di allenatore del Torino dopo che la società ha deciso di cambiare guida tecnica a causa delle recenti prestazioni deludenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Torino allo sbando, Cairo contestato: paga solo Baroni, arriva D’Aversa; Torino, Baroni verso l'esonero dopo il Ko col Genoa. Pronto D'Aversa al suo posto; Toro, capolinea Baroni. D’Aversa in pole; Torino, Baroni verso l'esonero: salgono le quotazioni di D'Aversa.

Il Torino cambia allenatore, ecco il primo passaggio: esonerato Baroni, c'è il comunicatoIl Torino ha deciso, è esonero per Marco Baroni. La notizia era nell'aria da qualche ora, adesso ci sono anche i crismi dell'ufficialità,. tuttomercatoweb.com

Torino, ora è ufficiale: esonerato Marco Baroni. Il comunicatoIl Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con ... fantacalcio.it

: Il #Torino ha ufficialmente esonerato Marco #Baroni. La decisione è stata presa dopo la pessima prestazione di Genova e anche qualche problema di spogliatoio. #MondoToro x.com

Salta un’altra panchina in serie A: il 50enne Roberto D’Aversa sostituisce l’esonerato Marco Baroni, domenica l’esordio contro la Lazio #ilcentro #calcio #SerieA #RobertoDAversa #TorinoFC #allenatoricalcio - facebook.com facebook