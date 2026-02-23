Bari svela i confini tra amore e violenza | convegno urgente

Un recente studio ha evidenziato come le relazioni di coppia possano degenerare in violenza a causa di fattori culturali e sociali radicati. A Bari, un convegno affronta questa realtà, coinvolgendo esperti di diversi settori per analizzare le cause e le conseguenze di questi comportamenti. L'evento si concentra su testimonianze dirette e dati aggiornati per comprendere meglio come intervenire. La discussione si concentra su strategie di prevenzione e protezione.

Bari si prepara a ospitare un convegno multidisciplinare che promette di fare luce su uno dei temi più complessi e urgenti della nostra società: il confine labile tra amore e violenza. Eros e Thánatos. Violenza a rischio di vita si terrà il 6 marzo 2026 presso l'Aula Leogrande dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dalle 15:00 alle 19:00. L'evento, organizzato da IKOS Ageform in collaborazione con diverse istituzioni locali, riunisce esperti di psicologia, diritto, sociologia e criminologia per affrontare un fenomeno che attraversa sia la sfera privata che quella pubblica. La violenza nelle relazioni non è un problema marginale, ma una piaga sociale che richiede un approccio integrato.