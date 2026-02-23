Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s Martino Segreti sotterranei della città vecchia

Il museo di Bari ha aperto straordinariamente le sue sezioni sotterranee e sopraelevate, attirando numerosi visitatori desiderosi di scoprire i segreti nascosti sotto e sopra la città vecchia. L’evento di sabato 28 febbraio alle 16.45 permette di esplorare le gallerie e i locali storici che conservano tracce di un passato misterioso. La visita guidata offre un’occasione unica di conoscere meglio le parti meno visibili di Bari, spesso ignorate dai passanti. Molti curiosi si sono già prenotati per questa esperienza speciale.

Sabato 28 febbraio – ore 16.45Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino"Segreti sotterranei della città vecchia"Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino, un vero viaggio nel tempo tra domus romane, mosaici paleocristiani e strutture bizantine perfettamente conservate.Proseguiremo nella ex chiesa di S. Martino dove potremo ammirare l'affresco della Madonna Orante da poco restaurato, la tomba di Smaragdo e i resti della chiesa medievale.Il percorso si concluderà nella magica atmosfera di Santa Maria del Buonconsiglio, impreziosita dai suoi straordinari tappeti musivi del IX–XI secolo, tra i più affascinanti dell'intera Puglia.