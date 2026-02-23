Bari e BAT | imprese aperte al futuro con eventi e cultura

Bari e BAT hanno dato il via a un progetto dedicato allo sviluppo culturale e imprenditoriale, puntando su eventi e iniziative di rilievo. Il Teatro Kursaal Santalucia si è riempito di pubblico durante la cerimonia di apertura, che ha visto la partecipazione di imprenditori e cittadini. L’obiettivo è rafforzare il legame tra cultura e impresa, creando nuove opportunità di crescita. La manifestazione continuerà con una serie di incontri e mostre nei prossimi mesi.

Bari e BAT capitali della cultura d’impresa: un progetto ambizioso per il futuro industriale. Il Teatro Kursaal Santalucia di Bari, illuminato da luci vibranti e avvolto da un’atmosfera di attesa, ha ospitato l’evento inaugurale di Bari e BAT capitali della cultura d’impresa. Un’iniziativa che non si limita a celebrare il presente, ma guarda con determinazione al futuro. Mario Aprile, presidente di Confindustria Bari-BAT, ha aperto i lavori con un messaggio chiaro: Apriremo le nostre imprese alla società civile, raccontando tutto ciò che viene creato all’interno dei sistemi industriali. Questo progetto, lanciato nel 2019, mira a coinvolgere le comunità locali in un dialogo costante con il mondo imprenditoriale, valorizzando le economie territoriali attraverso eventi gratuiti e aperti a tutti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bari e BAT capitali della cultura d’impresa: «Aprire le fabbriche alla società civile»Bari e BAT hanno conquistato il titolo di capitali della cultura d’impresa grazie alla volontà di avvicinare le fabbriche alla comunità locale.

