Barca affondata in Sardegna si cercano i corpi dei pescatori Morlè e Piras | sommozzatori e robot in azione

Una barca affondata in Sardegna ha causato la scomparsa di due pescatori, Morlè e Piras, durante una tempesta improvvisa. Le operazioni di ricerca coinvolgono oggi sommozzatori e robot sottomarini, che esplorano le acque agitate alla ricerca dei corpi. Le autorità sperano di trovare presto i dispersi, mentre i familiari attendono notizie sulle loro sorti. Le ricerche continuano senza sosta in mare agitato.

Le attività di ricerca in mare dei corpi di Antonio Morlè ed Enrico Piras, i due pescatori di Arbatax morti l’11 febbraio nell’affondamento del peschereccio “Luigino”, al largo di Santa Maria Navarrese, sono riprese questa mattina con il Nucleo sommozzatori della Guardia costiera di Cagliari e il rov, il robot di profondità. Il veicolo sottomarino filoguidato sarà immerso nel punto in cui si ritiene che sia affondata l’imbarcazione, e cercherà di raggiungere il relitto all’interno del quale potrebbero trovarsi i corpi. Finora le ricerche quotidiane sono state ostacolate dal maltempo che ha continuato ininterrottamente a imperversare nella zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

