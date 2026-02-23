bambino con il cuore bruciato il video della gigantesca scultura di sabbia firmata da nicola urru

Il video della scultura di sabbia dedicata a Domenico mostra un'opera imponente creata da Nicola Urru, che rappresenta il cuore bruciato del bambino. La causa di questa creazione è il desiderio di ricordare il suo coraggio e di sensibilizzare sulla sua storia. La scultura, alta diversi metri, cattura l’attenzione di chi passa, diventando simbolo di forza e speranza. La scena si svolge sulla spiaggia, dove molti si fermano a osservare l’opera.

Un gigantesco neonato con il cuoricino stilizzato in evidenza sul petto. È la nuova scultura di sabbia dell’artista sardo Nicola Urru che ha realizzato il suo altorilievo sul litorale di Sassari per ricordare il piccolo Domenico. Un’opera di quasi 5 metri sulla spiaggia di Platamona sul dramma del bimbo morto sabato e a cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato. “Per i genitori del piccolo Domenico, questo non è solo il momento dell’addio, ma il crollo di un intero universo costruito sulla fede nella guarigione. Affidarsi ciecamente alla medicina è un atto d’amore immenso e disperato; trovarsi ora davanti a un esito così tragico genera un senso di smarrimento che nessuna parola può colmare. 🔗 Leggi su Virgilio.it

