Bambini prendono di mira un anziano | il video diventa virale a postarlo un 11enne

Un video mostra un gruppo di bambini che prende di mira un anziano, con la causa attribuita a comportamenti di gruppo e pressione tra pari. L'episodio si svolge a Secondigliano, dove un 11enne riprende la scena e la condivide online, portando il video a diventare virale. Le immagini mostrano come i giovani coinvolti sembrino sfidare l’anziano, che cerca di difendersi. La scena si svolge in una strada trafficata tra passanti e auto in rapido passaggio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il branco di bambini lo punta, inizia il “raid social”. Siamo a Secondigliano, è sera e in strada ci sono molte persone tra passanti e auto che corrono velocemente. C’è anche un gruppo di bambini, neanche ragazzini. Non arrivano a 12 anni e passeggiano nei dintorni di un centro commerciale. Tra il panino, la bibita o la pizzetta il gruppo vaga annoiato in cerca della diretta da mostrare al mondo. Si vuol far vedere di essere grandi, forti e senza paura. Nel mondo virtuale la stesa digitale di falsi miti e messaggi sbagliati bersaglia chiunque e non tutti sanno gestire il bombardamento della rete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

“Crudeltà senza fine”: torturano e uccidono l’anziano cane randagio Orelha, quattro adolescenti accusati di maltrattamenti. Il caso diventa virale sui socialQuattro adolescenti sono stati accusati di aver torturato e ucciso l’anziano cane randagio Orelha a Praia Brava, Florianopolis.

Il ragazzo seduto davanti ai poliziotti in moto diventa il simbolo della rivolta in Iran e il video diventa viraleUn giovane seduto sull’asfalto di viale Joumhouri, nel centro di Teheran, ha catturato l’attenzione internazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I ladri rubano pure i giochi per bambini: abitanti di Castiglione del Lago esasperati; Raid pakistani in Afghanistan. Mezzaluna Rossa: 18 morti e diversi feriti; Cecchini italiani a Sarajevo su bambini, donne e anziani. Friulano 80enne indagato per omicidio. Ex camionista, di estrema destra,...; Divieto di utilizzo dei social media per i minori: protezione o ossessione del controllo?.

I ladri rubano pure i giochi per bambini: abitanti di Castiglione del Lago esasperatiDopo Sanfatucchio, Pucciarelli, Vaiano e Villastrada, i ladri prendono di mira anche Casamaggiore. Negli ultimi giorni, i malviventi hanno colpito più volte nella frazione del Comune di Castiglione de ... corrieredellumbria.it

Ragazzino massacrato di botte alla festa di compleanno: tre bambini stranieri (7, 9 e 11 anni) lo prendono a bastonate in facciaMassacrato di botte alla sua festa di compleanno. Una giornata da incubo per un ragazzino, preso di mira al parco nel quartiere Fidene, alle porte di Roma. Tre bambini di 7, 9 e 11 anni, di origine ... corriereadriatico.it

IL CARNEVALE DELLE MERAVIGLIE Dal 13 al 17 febbraio, la Food Court di Porta di Roma si trasforma in un palcoscenico incantato dove fantasia, colori e sorrisi prendono vita. Un’esperienza di Carnevale immersiva, pensata per famiglie e bambini, - facebook.com facebook

A chi ogni giorno si prende cura dei bambini e dei ragazzi in ospedale. Il #20febbraio celebriamo la giornata nazionale dedicata al personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. Celebriamo le #vitecheaiutanolavita x.com