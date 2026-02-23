Balzarini senza dubbi | Non ci sono trascinatori nella Juve prima ce n’erano a migliaia Locatelli è un buon capitano ma… 

Gianni Balzarini sostiene che la Juventus non ha più leader nello spogliatoio, a differenza di un tempo quando c’erano molti trascinatori. Secondo lui, Locatelli svolge bene il ruolo di capitano, ma manca un vero punto di riferimento. La sua analisi arriva in un momento in cui la squadra fatica a trovare stabilità in campo. Balzarini si concentra sulle dinamiche interne del gruppo e sull’importanza di avere figure di riferimento.

Gianni Balzarini ha parlato dei problemi della Juventus, indicando che non ci sono leader nello spogliatoio bianconero. Gianni Balzarini ha parlato della Juventus sul suo canale Youtube. Di seguito le dichiarazioni del giornalista. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE I LEADER – «Non stiamo parlando della Juve degli anni passati che probabilmente di fronte a questo tipo di situazioni avrebbe o sarebbe stata in grado di reagire bene ugualmente. Stiamo parlando di un gruppo che ha delle carenze, l’abbiamo sempre detto, strutturali. E quando parlo di strutturali non sono solamente le strutture tecniche dei giocatori, non è solo la qualità tecnica dei giocatori, la struttura è anche mentale, la struttura è anche nel temperamento, nel carattere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Boga Juventus, Locatelli non ha dubbi: le parole del capitano sull’ivoriano sono chiareManuel Locatelli ha commentato con entusiasmo l’arrivo di Boga alla Juventus, sottolineando che il trasferimento deriva dalla voglia del club di rafforzare l’attacco.

Spalletti "Yildiz importante, Locatelli buon capitano"Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato l'importanza di Yildiz e Locatelli, sottolineando il ruolo di quest’ultimo come buon capitano.

IL PROBLEMA É IL SOLITO… | JUVE LAZIO 2-2

Approfondimenti, notizie e discussioni

Juve, Balzarini non ha dubbi: 'Rinnovare Spalletti deve essere la priorità'Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e dell'impatto che Spalletti ha avuto con il mondo bianconero: E' stato fatto un importante salto di qualità e ... it.blastingnews.com

Balzarini torna sul gol annullato a Koopmeiners: «Perché Thuram sì e Lautaro no!?». L’analisi del giornalista sull’utilizzo del VarBalzarini torna sul gol annullato a Koopmeiners: «Perché Thuram sì e Lautaro no!?». L’analisi del giornalista sull’utilizzo del Var In un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista Gianni ... juventusnews24.com

Il dubbio di #Balzarini è il dubbio di tutti Cosa ha detto x.com

“LA JUVE È AL PUNTO DI PARTENZA” Secondo Stefano Borghi non ci sono dubbi sulla situazione della Juventus Dopo il secondo tempo contro il Galatasaray non si vede più la prestazione … e le dichiarazioni di Spalletti lasciano intendere che - facebook.com facebook