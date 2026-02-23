Balzarini senza dubbi | Non ci sono trascinatori nella Juve prima ce n’erano a migliaia Locatelli è un buon capitano ma… 

Gianni Balzarini sostiene che la Juventus non ha più leader nello spogliatoio, a differenza di un tempo quando c’erano molti trascinatori. Secondo lui, Locatelli svolge bene il ruolo di capitano, ma manca un vero punto di riferimento. La sua analisi arriva in un momento in cui la squadra fatica a trovare stabilità in campo. Balzarini si concentra sulle dinamiche interne del gruppo e sull’importanza di avere figure di riferimento.

Gianni Balzarini ha parlato dei problemi della Juventus, indicando che non ci sono leader nello spogliatoio bianconero. Gianni Balzarini ha parlato della Juventus sul suo canale Youtube. Di seguito le dichiarazioni del giornalista. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE I LEADER – «Non stiamo parlando della Juve degli anni passati che probabilmente di fronte a questo tipo di situazioni avrebbe o sarebbe stata in grado di reagire bene ugualmente. Stiamo parlando di un gruppo che ha delle carenze, l'abbiamo sempre detto, strutturali. E quando parlo di strutturali non sono solamente le strutture tecniche dei giocatori, non è solo la qualità tecnica dei giocatori, la struttura è anche mentale, la struttura è anche nel temperamento, nel carattere.

