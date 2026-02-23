Balenottera sconvolge Napoli | caos e meraviglia nel porto trafficato

Una balenottera di otto metri ha raggiunto il porto di Napoli, causando scompiglio tra i pescatori e i visitatori. La presenza dell’animale ha attirato numerosi curiosi e ha bloccato temporaneamente alcune attività portuali. Le autorità hanno cercato di monitorare la situazione per garantire la sicurezza di tutti. La scena ha suscitato stupore tra chi si trovava sul posto, mentre si cercano soluzioni per allontanare l’animale dal porto.

Una balenottera di otto metri ha trasformato il porto di Napoli in un palcoscenico di meraviglia e caos. L'apparizione del cetaceo, avvenuta nel pomeriggio di oggi, ha bloccato temporaneamente la navigazione degli aliscafi diretti alle isole del Golfo e attivato un dispositivo di sicurezza senza precedenti. L'evento, che ha il mammifero nuotare per ore davanti al Maschio Angioino, solleva domande urgenti sulla salute del Mediterraneo e sulla nostra capacità di convivere con la vita marina. L'avvistamento è stato segnalato intorno alle 10:00 presso il Molo Beverello, dove la balenottera è stata vista nuotare vicino alle banchine degli aliscafi per Ischia, Capri e Procida.