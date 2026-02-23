Balenottera di 8 metri blocca il porto di Napoli | soccorsi in azione

Una balenottera di otto metri si ferma nel porto di Napoli, probabilmente attratta dal traffico e dalle acque calde. Il cetaceo si trova ora tra le imbarcazioni e i moli, bloccando temporaneamente le operazioni portuali. I soccorritori sono intervenuti per monitorare la situazione e tentare di guidare l’animale verso acque più profonde. La presenza dell’animale ha suscitato attenzione tra i pescatori e i passanti. La sua posizione rimane sotto osservazione.

Un cetaceo di otto metri nel cuore del porto: la cronologia dell’evento. Un cetaceo di otto metri ha fatto la sua apparizione nell’area del Molo Beverello, nel cuore del porto di Napoli. L’animale, probabilmente una balenottera, è stato avvistato questa mattina, causando un immediato fermo delle operazioni portuali. La sua presenza ha interrotto il traffico degli aliscafi diretti verso Ischia, Capri e Procida, costringendo l’autorità marittima a bloccare tutte le partenze e gli arrivi. L’animale ha nuotato fino a quasi sotto le banchine, dove operano i mezzi veloci per le isole. La sua presenza ha attirato l’attenzione di decine di persone presenti nella zona, che hanno assistito alle sue evoluzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

