Bahora Sadikova insegna la nostra lingua all’Università di Samarcanda Le materie? Grammatica Storia e Narrativa Senza dimenticare i proverbi

Bahora Sadikova lavora come docente di italiano all’Università di Samarcanda, dove insegna grammatica, storia e narrativa. La sua passione per la lingua si riflette anche nell’insegnamento dei proverbi italiani, che utilizza per coinvolgere gli studenti. La sua presenza in aula aiuta gli studenti a migliorare le competenze linguistiche e a conoscere meglio la cultura italiana. Ogni giorno, Bahora trasmette il suo entusiasmo per la lingua italiana ai giovani studenti della città.

B ahora Sadikova insegna italiano all’Istituto statale delle lingue straniere di Samarcanda, Facoltà di Lingue romano germaniche. Le materie? Grammatica, Storia e Narrativa. Senza dimenticare i proverbi. Insegna grammatica ed elementi di civiltà. Ma leggono anche la narrativa, apprezzano Ammaniti, Mastrocola, Ginzburg, Sciascia, Bassani. Le eroine britanniche che aiutarono a decifrare i linguaggi in codice nazisti X Leggi anche › Al lavoro con. Martina Ardizzi, ricercatrice all’università di Parma Ore 7. «Suona la sveglia, mi alzo e bevo un bicchiere d’acqua. Poi parte l’organizzazione per portare i miei figli a scuola e all’asilo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Non solo le materie, a scuola si insegna anche a convivere: avviato il progetto "Ko bullismo"Il progetto “KO al Bullismo! Facciamo squadra” è stato avviato oggi a Mesagne, nelle scuole secondarie Gian Francesco Maja Materdona e Aldo Moro.

Festa del Tricolore, Mattarella: "Nella bandiera le basi della nostra civiltà". Meloni: "È la nostra storia"In occasione dell’anniversario della nascita del Tricolore, il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato come questa bandiera rappresenti le fondamenta della nostra civiltà.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Al lavoro con… Bahora Sadikova, insegnante di Italiano a Samarcanda.