Bafta scoppia caso Davidson | ‘N-word’ insulto o effetto Tourette?

Durante la cerimonia dei Bafta, un attore ha pronunciato una parola offensiva che ha suscitato molte polemiche. La causa è il sospetto che il suo commento sia stato influenzato da un disturbo come il Tourette. L'episodio ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, generando discussioni sulla responsabilità degli interpreti durante eventi pubblici. La scena ha acceso il dibattito su come gestire comportamenti imprevisti in occasioni ufficiali.

(Adnkronos) – I Bafta finiscono al centro di una polemica. Durante la cerimonia dei cosiddetti Oscar britannici a Londra, gli attori de 'I peccatori' Michael B. Jordan e Delroy Lindo sono saliti sul palco per consegnare il premio ai Migliori effetti visivi. A quel punto, dalla platea si è sentito urlare la "N-word", termine usato in riferimento alla parola "negro". A pronunciarla è stato l'attivista scozzese John Davidson, affetto da sindrome di Tourette e nel cast del film indipendente 'I Swear', che in serata ha ottenuto il premio per il Miglior attore protagonista (Robert Aramayo) e quello per il Miglior casting.