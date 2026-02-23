BAFTA 2026 Delroy Lindo sull' insulto razzista in diretta tv | Avrei voluto parlarne con i vertici della BBC

Delroy Lindo ha commentato l’insulto razzista pronunciato in diretta TV durante i BAFTA 2026, attribuendolo alla mancanza di un confronto diretto con i vertici della BBC. L’attore si è detto deluso dall’incidente e avrebbe preferito affrontare la questione a porte chiuse, invece di lasciarla passare senza risposte ufficiali. La sua reazione si aggiunge alle tensioni crescenti sui problemi di discriminazione nel mondo dello spettacolo. L’episodio ha suscitato numerosi commenti sui social.

Dopo l'incidente avvenuto durante la cerimonia di consegna dei prestigiosi premi britannici, l'attore ha commentato quanto accaduto ai BAFTA 2026. La cerimonia di premiazione dei BAFTA 2026 ha scatenato alcune polemiche dopo un insulto razzista urlato da John Davidson, che si trovava in platea,quando sul palco sono saliti Delroy Lindo e Michael B. Jordan per presentare un premio. I due attori hanno cercato di ignorare le parole sgradevoli, continuando il loro discorso e annunciando il vincitore della categoria. La reazione dell'attore Commentando quanto accaduto, Delroy Lindo non ha nascosto il proprio disappunto ai microfoni del magazine Vanity Fair.