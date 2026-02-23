Azzurri a valanga | 30 medaglie e 6,5 milioni in premi

Gli atleti italiani hanno conquistato 30 medaglie e accumulato oltre 6,5 milioni di euro in premi durante le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La loro performance ha portato a risultati record, con le medaglie d’oro valutate circa 180mila euro ciascuna. La competizione ha visto i protagonisti italiani salire frequentemente sul podio, portando a casa medaglie e premi in denaro. La loro determinazione ha fatto salire l’asticella delle prestazioni nazionali.

Milano Cortina 2026: gli azzurri incassano record, medaglie d'oro valgono 180mila euro Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 hanno chiuso i battenti con un bilancio straordinario per gli atleti italiani, che hanno portato a casa 30 medaglie e un bottino economico senza precedenti. Con 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi, l'Italia si è posizionata al quarto posto nel medagliere finale, dietro Norvegia e Stati Uniti. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha stanziato 6,57 milioni di euro per premiare gli atleti, con premi che vanno dai 60mila euro per un bronzo ai 180mila per un oro. Una svolta anche fiscale: per la prima volta i premi non saranno tassati.