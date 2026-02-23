Azzurri a Livorno per le Qualificazioni Mondiali 2027 | in squadra Mannion Tonut e Flaccadori

Mannion, Tonut e Flaccadori sono arrivati a Livorno per il raduno della nazionale di basket in vista delle qualificazioni mondiali 2027. La squadra si prepara con allenamenti intensi e sessioni di strategia, che coinvolgono anche il nuovo allenatore. La presenza di questi giocatori chiave rafforza le speranze di qualificazione. La prima seduta si è conclusa con esercizi di tiro e partitelle amichevoli sul parquet del palazzetto cittadino.

© Mondosport24.com - Azzurri a Livorno per le Qualificazioni Mondiali 2027: in squadra Mannion, Tonut e Flaccadori

È stato avviato oggi a Livorno il raduno ufficiale della nazionale italiana di pallacanestro in vista delle prossime sfide contro la Gran Bretagna. Questa fase preparatoria si concentra sull’organizzazione della squadra e sull’ottimizzazione della preparazione atletica, fondamentale per affrontare due incontri di elevata importanza. La concentrazione e la strategia si concentrano sulla massima efficienza, considerando anche le dinamiche di equipo e i problemi di infortunio che possono emergere nel periodo precedente alle partite. Al raduno hanno già partecipato vari giocatori, con alcuni ritardi e cambiamenti nella composizione del roster. 🔗 Leggi su Mondosport24.com Roster Francia per le Qualificazioni Mondiali FIBA 2027: la squadra per la finestra di febbraioLa nazionale francese si prepara alle prossime partite di qualificazione per i Mondiali FIBA 2027. Convocati Turchia per le Qualificazioni Mondiali 2027La Turchia è stata convocata per le qualificazioni ai Mondiali 2027, a causa delle recenti prestazioni positive nelle partite ufficiali. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Raduno a Livorno dal 1° al 3 marzo. Gli Azzurri convocati da coach Marco Sodini; BM AZZURRI / ItalBasket U18: i convocati di coach Sodini per il raduno di Livorno di inizio marzo; Italbasket, doppia sfida alla Gran Bretagna: i 24 convocati da coach Luca Banchi; Tre giocatori della Vanoli in azzurro. 47 azzurrini convocati per gli Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026Quarantasette atleti azzurrini sono stati convocati per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei Cadetti e Giovani di Tbilisi 2026 ... italpress.com Azzurri a Soma Bay dal 15 febbraio all'8 marzoUn gruppo misto di azzurri, tra cui i gruppi dei centri federali di Ostia e Livorno, sarà in collegiale a Soma Bay dal 15 febbraio all'8 marzo, per ultimare la preparazione in vista degli Assoluti che ... federnuoto.it Le qualificazioni ai mondiali 2027 per le atlete di mister Andrea Soncin e il test match per gli iridati di mister De Giorgi in vista degli Europei 2026. Ma ad aprile Reggio ospiterà anche le Finali di Eurocup 2 di Basket in Carrozzina. Intanto grande stagione per la - facebook.com facebook