L’aumento degli episodi di criminalità ha spinto Azione Arezzo a chiedere una riflessione urgente sulla sicurezza. La crescente percezione di insicurezza tra i cittadini e i recenti episodi di vandalismo in diverse zone della città alimentano il bisogno di interventi concreti. La proposta dell’associazione mira a coinvolgere le istituzioni per migliorare le condizioni di sicurezza e rassicurare la popolazione. La questione rimane al centro del dibattito locale.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – Azione Arezzo: «È impellente una profonda riflessione sulla sicurezza. Negli ultimi anni il tema della sicurezza è diventato centrale nel dibattito pubblico, sia a livello nazionale che locale, alimentando indignazione e divisioni. A incidere maggiormente sulla percezione dei cittadini è la diffusione della microcriminalità e dei reati, che alimentano un crescente senso di insicurezza. L’aumento di questi fenomeni è spesso legato a un insieme complesso di cause, tra cui la presenza di organizzazioni criminali straniere, la cui espansione è stata favorita da un mondo sempre più interconnesso che, accanto ai benefici, ha facilitato anche la diffusione di reti criminali consolidate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

