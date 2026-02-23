Aziende a rischio produzione a causa dei continui black-out Chiesto intervento immediato all' Enel

La zona industriale ‘Altomare’ di San Giustino affronta frequenti blackout che bloccano le linee di produzione. La causa è l’intermittenza della corrente elettrica causata dai guasti alla rete Enel. Le aziende si trovano costrette a fermare le attività senza preavviso, rischiando perdite economiche significative. Le imprese hanno chiesto un intervento urgente per ripristinare la stabilità dell’energia. La situazione rimane critica da settimane.

“E' necessario effettuare un’analisi tecnica approfondita dello stato della rete nella zona industriale Altomare, in Alto Tevere" “La zona industriale ‘Altomare’ di San Giustino è da tempo interessata da continue e improvvise interruzioni della fornitura di energia elettrica. Una situazione che non può più essere considerata episodica e che sta creando gravi difficoltà alle aziende del territorio”: è quanto denunciato dalla consigliera regionale Letizia Michelini (Pd) che ha raccolto le molte segnalazioni di imprenditori e artigiani per via dei continui cali di tensione che rischiano di compromettere la regolarità della produzione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

San Leone, pista ciclabile a rischio: Italia Viva e Mareamico chiedono un intervento immediatoItalia Viva e Mareamico Sicilia segnalano la grave situazione della pista ciclabile di San Leone, minacciata dall’erosione costiera.

Leggi anche: Mozzarella di bufala a rischio, il sindaco di Aversa scrive a Meloni: “Intervento immediato per fermare la crisi”

Every Formula 1 Drivers' Champion Explained

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Gestione del rischio in agricoltura, tutto pronto per il Convegno; Antibiotico-resistenza nei batteri di origine alimentare: il rischio resta alto nonostante i progressi; Assicurazioni, nasce la Risk Management Academy di Howden per il Food & Beverage; Latte: Valorizzare le produzioni del territorio o si mette a rischio l’intera filiera.

Mancano braccianti. Le aziende in ginocchio: Produzione dimezzataLa Coldiretti aretina: Il decreto flussi? Innesca un meccanismo troppo lento. Su 440 richieste di manodopera sono arrivati solo dieci operai dal Marocco. Le aziende a rischio chiusura: Le stagioni ... lanazione.it

NovaNext, OT nel mirino e produzione a rischioInfrastrutture connesse, sicurezza scollegata: l’allarme di NovaNext per la resilienza dell’industria 4.0. Fermare un impianto costa più che proteggerlo. La sicurezza OT parte integrante della ... datamanager.it

È il sindacato della scuola Gilda Unams a denunciare il rischio di perdere l'unico corso serale in provincia di Varese per il diploma chimico (molto ricercato dalle aziende del territorio) - facebook.com facebook

Sapa, tre fabbriche a rischio a Torino, San Martino d’Alfieri e Dronero: più di 100 esuberi e ipotesi chiusura nel 2027 x.com