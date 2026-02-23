Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati, sulle principali strade della Lombardia, dagli agenti della polizia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato garantire la sicurezza degli automobilisti e di tutti gli utenti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Temi più discussi: Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia; Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 23 febbraio al 1° marzo / Notizie / Novità / Homepage; Controlli autovelox nel Lazio fino al 1° marzo 2026: dove verranno messe le postazioni mobili; Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove saranno i controlli della velocità sino a domenica 22.

Autovelox mobili a Como e in Lombardia: la mappa fino al 1° marzoTra le postazioni previste questa settimana anche la Pedemontana A36 in provincia di Como: ecco tutte le strade della Lombardia dove saranno attivi i controlli della polizia con autovelox mobili fino ... quicomo.it

Autovelox mobili in Lombardia, controlli della velocità sino a domenica 1 marzo. Ecco dove e quandoI limiti di velocità su strade e autostrade, multe e taglio dei punti patente per chi non li rispetta. Quando e come le sanzioni degli autovelox fissi sono contestabili ... ilgiorno.it

Controlli autovelox mobili sulle principali strade del Lazio fino al Primo marzo: dove saranno le postazioni questa settimana - facebook.com facebook

#Autovelox | Elenco delle postazioni mobili da lunedì #16febbraio a domenica #22febbraio Moderare la #velocità e rispettare i limiti per la nostra #sicurezza e quella degli altri! buff.ly/Uzm4vvn #Luceverde. x.com