Autovelox mobili | tutti i controlli della settimana in Lombardia

Gli agenti della polizia hanno posizionato autovelox mobili per verificare la velocità dei veicoli sulle strade principali della Lombardia questa settimana. Il motivo è aumentare la sicurezza e prevenire incidenti causati dall'eccesso di velocità. Le postazioni sono state individuate in punti strategici, dove si registrano frequentemente attraversamenti veloci. Le operazioni coinvolgeranno numerosi controlli e fermeranno molte automobili in transito. La presenza degli autovelox mobili si intensifica in questa fase.

Anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati, sulle principali strade della Lombardia, dagli agenti della polizia con l'ausilio degli autovelox mobili.Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato garantire la sicurezza degli automobilisti e di tutti gli utenti.