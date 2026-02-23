Autovelox illegali | 7mila multe a rischio ecco come ricorrere

Un procedimento legale ha scoperto che molti autovelox installati senza i requisiti necessari hanno prodotto circa 7.000 multe potenzialmente nulli. La causa risiede in irregolarità nelle procedure di posizionamento e funzionamento di queste apparecchiature. Le autorità stanno ricevendo molte richieste di ricorso da parte di automobilisti coinvolti. La questione rischia di mettere in discussione numerosi verbali già emessi. Le persone interessate stanno valutando come procedere con le opposizioni.

La bomba giudiziaria che potrebbe far saltare migliaia di multe. Il dibattito sugli autovelox in Italia si è trasformato in una vera e propria bomba a orologeria giudiziaria. Al centro della tempesta normativa, la distinzione tecnica tra approvazione e omologazione dei dispositivi. Secondo le recenti pronunce della Cassazione, la semplice approvazione tecnica non basta più: per la validità delle sanzioni serve la formale omologazione prevista dal Codice della Strada. Una differenza che potrebbe far saltare migliaia di multe. Il Ministero dell'Interno e dei Trasporti ha avviato un censimento nazionale, ma i numeri sono impietosi: su 11mila dispositivi attivi, solo 3.

