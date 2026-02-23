Autostrada A11 | immissione diramazione Lucca-Viareggio chiusa di notte

Un incidente sulla A11 ha provocato la chiusura dell’immissione della diramazione Lucca-Viareggio durante le ore notturne. La polizia ha scelto di bloccare temporaneamente l’accesso per permettere i lavori di messa in sicurezza. I veicoli diretti verso Viareggio devono utilizzare percorsi alternativi, causando ritardi nelle partenze di alcune corse. Le autorità monitorano la situazione per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Autostrada A11: stazione di Lucca est chiusa per una notteLa stazione di Lucca Est sull’autostrada A11 rimarrà chiusa tutta la notte.

Autostrada A1: immissione sull’A11 e stazione di Firenze Impruneta chiuse per una notteL’autostrada A1 ha causato disagi questa notte a causa di lavori di manutenzione, che hanno portato alla chiusura dell’immissione sull’A11 e della stazione di Firenze Impruneta.

A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER ALCUNE ORE L’IMMISSIONE SULLA D11 DIRAMAZIONE LUCCA-VIAREGGIOA11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER ALCUNE ORE L'IMMISSIONE SULLA D11 DIRAMAZIONE LUCCA-VIAREGGIO Roma, 22 febbraio 2026 - Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per ... trasporti-italia.com

Autostrada A1: immissione sull’A11 e stazione di Firenze Impruneta chiuse per una notteROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli sono in programma le seguenti chiusure notturne. Per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 4:00 di vener ... firenzepost.it

Viabilità - Pistoia: traffico in tilt per alcune ore questa mattina (giovedì) sulla Autostrada A11, fra Pistoia e Prato Ovest, direzione Firenze, per un incidente che ha visto coinvolti vari mezzi. 6 le persone; una trasportata al San Jacopo in codice "giallo". - facebook.com facebook

ADESSO [15.02-02:30] #autostrada #A11 FIRENZE-PISA NORD Firenze #trafficobloccato per incidente tra Pistoia e Prato Ovest al km 21 x.com