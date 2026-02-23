Autopilot Tesla condannato | 243 milioni per incidente mortale colpa

Un incidente mortale nel 2019 ha portato alla condanna di Tesla per 243 milioni di euro, a causa del funzionamento del sistema Autopilot. La vettura, una Model S, era in viaggio con il sistema attivo quando si è verificato lo scontro fatale. La causa principale è stata identificata nell’errore del sistema di guida autonoma, che ha contribuito alla tragedia. La decisione giudiziaria si basa sulla responsabilità condivisa tra tecnologia e conducente.

Un caso emblematico di responsabilità condivisa. L’incidente del 2019 che ha coinvolto una Tesla Model S guidata da George McGee, con il sistema Autopilot attivo, è diventato un caso emblematico di responsabilità condivisa tra il conducente e il sistema di guida autonoma. La giuria ha riconosciuto che sia il comportamento del conducente, che si era distratto per raccogliere uno smartphone, sia le funzionalità del sistema Autopilot hanno contribuito all’incidente. Questo riconoscimento sottolinea la complessità delle situazioni in cui i sistemi di guida autonoma possono trovarsi e la necessità di una responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

