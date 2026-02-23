Autofurgone in fiamme | soccorritori liberano conducente incastrato

Un autocarro è stato coinvolto in un incendio sulla A4, probabilmente a causa di un guasto tecnico. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, bloccando il conducente all’interno. I soccorritori sono intervenuti rapidamente, riuscendo a estrarre la persona incastrata tra le lamiere. L’uomo è stato portato in ospedale per le cure. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre si spegnevano le fiamme e si chiarivano le cause dell’incendio.

Un incidente sulla A4 ha tenuto con il fiato sospeso i soccorritori: un conducente è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto nel tratto di autostrada che attraversa Vicolungo, coinvolgendo un autofurgone. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, personale sanitario, polizia stradale e tecnici di Autostrade. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Vercelli. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A4, nel tratto che attraversa il territorio di Vicolungo. Un autofurgone è rimasto coinvolto in un sinistro stradale, scatenando l’intervento immediato dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra dalla sede centrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Incidente a Gorizia: mezzo si ribalta, conducente incastratoUn incidente a Gorizia questa mattina ha causato il ribaltamento di un motocarro e il blocco del conducente all’interno del veicolo.

Frontale terrificante in Italia, 30enne incastrato tra le lamiere: “Trovato così”. Orrore davanti ai soccorritoriLa notte scorsa, in Italia, un incidente frontale ha portato a una scena terribile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incidente in A4 a Vicolungo: ferito il conducente di un autofurgone.

Scontro tra un autofurgone e una Fiat Panda: la conducente estratta dalle lamiere e trasferita in ospedale. Indagini affidate alla Polizia Locale - facebook.com facebook