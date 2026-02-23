Autismo e abbandono scolastico | la storia di Nicolò

Nicolò, un ragazzo di tredici anni autistico, ha abbandonato la scuola dopo aver raggiunto numerosi progressi grazie a terapie intensive e progetti mirati. La causa principale risulta essere una mancanza di supporto adeguato nel percorso educativo, che ha portato alla sua uscita precoce. I suoi genitori e gli operatori si sono impegnati per anni, ma ora si trovano di fronte a un bivio difficile. La sua storia mette in luce le criticità del sistema scolastico e sociale.

Tempo di lettura: 5 minuti Nicolò ha tredici anni, è un bambino autistico che negli ultimi 11 anni, grazie a una terapia intensiva riabilitativa sanitaria e sociale, a una progettualità accurata e a obiettivi condivisi, aveva conquistato traguardi che sembravano impossibili. Frequentava il secondo anno della scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale, aveva ottimi voti, era ben inserito nei vari ambienti di vita e rappresentava un monitor e una speranza per tante altre famiglie. È artista pluripremiato con l’opera “Siamo Ali della stessa Farfalla”, con cui ha portato un forte messaggio sociale da Salerno a Sanremo fino a Parigi; suona il pianoforte, canta, recita, rilascia interviste, pratica diversi sport e adora viaggiare con interessi speciali molto funzionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

