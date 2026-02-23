Ausonia accende un fumogeno a bordo campo Daspo di un anno per un diciannovenne

Un diciannovenne di Ausonia ha acceso un fumogeno a bordo campo, causando un intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione locale hanno deciso di applicare un Daspo di un anno, ritenendo il suo comportamento pericoloso e inappropriato. La decisione arriva dopo aver verificato le sue azioni durante l’evento sportivo, che hanno attirato l’attenzione delle autorità. La misura mira a prevenire futuri episodi simili.