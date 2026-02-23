Ausonia accende un fumogeno a bordo campo Daspo di un anno per un diciannovenne
Un diciannovenne di Ausonia ha acceso un fumogeno a bordo campo, causando un intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri della stazione locale hanno deciso di applicare un Daspo di un anno, ritenendo il suo comportamento pericoloso e inappropriato. La decisione arriva dopo aver verificato le sue azioni durante l’evento sportivo, che hanno attirato l’attenzione delle autorità. La misura mira a prevenire futuri episodi simili.
Costa cara la condotta tenuta sugli spalti a un diciannovenne di Ausonia (Frosinone). I Carabinieri della stazione locale gli hanno notificato nelle scorse ore un provvedimento di D.A.SPO. sportivo (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) della durata di un anno. I fatti contestati risalgono al 12 ottobre 2025, durante il match di Seconda Categoria tra Coreno Royal e Atletico Collepardo, disputato presso il campo sportivo di Coreno Ausonio. Il giovane, posizionato nel settore della tifoseria locale a ridosso del terreno di gioco, ha innescato e brandito un artificio pirotecnico – un fumogeno a fiamma rossa – generando una densa cortina di fumo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Fumogeno in campo durante Real Putignano-Trepuzzi: Daspo di due anni per un 25enneIl questore di Bari ha disposto un Daspo di due anni nei confronti di un 25enne di Trepuzzi, responsabile del lancio di un fumogeno durante la partita tra Real Putignano e Trepuzzi.
Gli agenti scoprono un fumogeno in auto, scatta il Daspo per un tifoso del Team AltamuraDurante una perquisizione in un veicolo, gli agenti hanno rinvenuto un fumogeno nel bagagliaio.