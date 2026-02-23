Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo Amici Da Noi a Ruota Libera e Olimpiadi | Domenica 22 Febbraio 2026

Gli ascolti televisivi di domenica 22 febbraio 2026 sono stati influenzati dalle scelte di programmazione, con Amici che ha registrato un calo rispetto alla settimana precedente. Verissimo ha attirato un pubblico più ampio grazie alle interviste esclusive, mentre Domenica In ha mantenuto una buona tenuta, ma senza superare le aspettative. Da Noi a Ruota Libera ha conquistato una fetta di spettatori fidelizzati, e le Olimpiadi hanno continuato a competere con le altre trasmissioni.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 22 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 22 Febbraio 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici, Da Noi a Ruota Libera e Olimpiadi | Domenica 8 Febbraio 2026I dati Auditel di ieri mostrano un pomeriggio televisivo molto combattuto.

